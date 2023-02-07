«АиФ»: Писателя РФ Артура Макарова от смерти не спасли ни слава, ни друзья

Артур Макаров является соавтором сценария к ленте «Новые приключения неуловимых мстителей». Эта картина стала продолжением «Приключений Неуловимых Мстителей», который полюбили зрители со всего СССР.

В 1990-х годах имя писателя вновь оказалось в центре внимания. Его нашли убитым в квартире актрисы Жанны Прохоренко, с которой он жил в гражданском браке. Макаров был со связанными руками, ножом в сердце из его коллекции оружия. Когда обстоятельства кончины стали известны общественности, оказалось, что его смерть схожа с историей, которую повествует фильм «Золотая мина».

Сюжет ленты вращается вокруг сокровищницы с драгоценными камнями, которые украли. Владелец сокровищ является опасным рецидивистом и убийцей, спрятавшим сокровища у себя в доме. В картине преступник убил одного человека и ранил другого, но его в итоге схватили агенты, а украденное вернули.

В случае с Макаровым произошло немного иначе. Убийц Артура найти не удалось, как и украденные драгоценности.