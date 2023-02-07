Актриса Яна Чурикова заменит Дмитрия Нагиева в новом сезоне шоу «Голос»

Проект приобрел нового ведущего. Вместо Нагиева вести шоу «Голос» будет Чурикова. В этой роли она ранее выступила в детской версии телешоу.

Сама Яна призналась, что посчитала нужным отметить Дмитрия, который много сделал для российской адаптации программы. В первом выпуске 10 сезона детского «Голоса» она предстала в футболке с изображением Нагиева. Как объяснила знаменитость, они с Дмитрием не знакомы лично, поэтому предупредить о сложившейся ситуации и замене она не могла.