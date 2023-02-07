Ани Лорак объявила о глобальных переменах в своей жизни

Украинская певица Ани Лорак в настоящее время находится в очень непростых жизненных обстоятельствах. Артистка попала в громкий политический скандал. С недавних пор она начала публично поддерживать своих соотечественников, что не понравилось ее российским поклонникам.

В связи с этим исполнительница в России практически перестала появляться на публике. Также она не выступает для российских зрителей. Но в ближайшие недели Каролина Куек (настоящее имя артистки) преподнесёт фанатам долгожданный и неожиданный сюрприз.

Ани анонсировала новую концертную программу. Премьера музыкального шоу состоится во время большого сольного тура певицы. Впрочем, деталей звезда раскрывать не стала. Хотя упомянула, что это будет что-то совершенно новое. В анонсе выступления Лорак сообщила, что публика увидит «новую» её.