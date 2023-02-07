Артисты из Украины отказались выступать на одной сцене с российской певицей Анной Нетребко в Германии

Министерство культуры Украины организаторам фестиваля в городе Висбаден (Германия) заявило, что заявленные украинские артисты не собираются выступать на одной сцене с российской певицей Анной Нетребко в мае.

Требование министра культуры убрать русскую культуру с афиш не может быть приемлемым для свободной страны, —заявили в ответ в Гессенском театре Висбадена.

По мнению руководства германского театра, стремление к миру Киева не значат, что нужно отменить всю русскую культуру, вычеркнуть имена артистов из РФ по критерию их происхождения.

Напомним также, что минувшим летом в Кёльне около 50 человек устроили акцию протеста против проведения концерта оперной дивы в одной из местных филармоний. Демонстранты обвиняли Нетребко в пропаганде, призвав посетителей не аплодировать российской артистке.