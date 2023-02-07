Беременная жена Андреасяна может полностью потерять зрение при родах

Скоро Сарик Андреасян снова станет отцом. Жена известного режиссера находится на девятом месяце беременности. Лиза Моряк на днях поделилась печальными новостями с поклонниками. 27-летняя артистка призналась, что ее зрение начало стремительно ухудшаться. Звезда решила обратиться к офтальмологу, а после консультации пришла в ужас.

«К сожалению осмотрев меня врач сказала: „У вас все показания к кесареву сечению. Не сможете сами родить, поскольку ваша сетчатка в разрывах, во время потугов можно полностью потерять зрение!“ Я стала рыдать прямо на приеме», — написала девушка.

К счастью, доктор предложила выход из ситуации, хотя и радикальный. Лизе провели лазерную коагуляцию - 142 вспышки на одном глазу.

Специалист успокоил актрису, заверив, что заживление продлится десять дней. Затем жене Сарика предстоит еще одна коагуляция со вторым глазом. После подобной процедуры зрению Моряк не будет ничего угрожать.