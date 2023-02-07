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Челябинский педагог обеспокоилась будущим концертом Инстасамки

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Челябинский педагог обеспокоилась будущим концертом Инстасамки
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Фото из открытых источников

Челябинский педагог обеспокоена проведением в городе концерта Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева). Об этом сама учитель написала в своих соцсетях.

«Я обеспокоена тем, что в Челябинске, в городе героев, допустили выступление Инстасамки. Если учесть образ „звезды“, ее творчество, если его можно так называть, высказывания о стране, побег за границу. Как можно было допустить концерт, позволить дальше разрушить наших детей?» — возмущается Ольга Ф. в соцсети «ВКонтакте».

Женщина также отмечает, что многие города отменили выступления Инстасамки. Организаторы хотят провести концерт 26 марта в челябинском клубе «Галактика развлечений». Представители клуба сообщили, что пока информации о проведении данного мероприятия у них нет.

«В настоящее время организаторы информацию на заявленное число не подтверждали. Не можем сказать, будет концерт либо нет», — говорит представитель.
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