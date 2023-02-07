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Что творится между голливудским актёром Беном Аффлеком и певицей Дженнифер Лопес

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Что творится между голливудским актёром Беном Аффлеком и певицей Дженнифер Лопес
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Фото из открытых источников

Всемирно известная певица Дженнифер Лопес и голливудским актёром Бен Аффлек не смогли скрыть размолвку в публичном пространстве. Речь идёт о довольно странном поведении звездной пары на церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми".

Как передает новостное издание Daily Mail, Дженнифер на церемонии выглядела ослепительно, она лучезарно улыбалась. А ее ее супруг выглядел весьма мрачно и даже расстроенно. Лицо Бена стало мемом и быстро пошло в народ. Аффлек при этом даже не пытался скрывать свое недовольство.

В определенный момент артист шепнул что-то на ухо своей жене, а та быстро отвернулась от избранника с возмущённым видом. Затем исполнительница танцевала под Стиви Уандера, уже не выглядела счастливой и веселой. Актёр до конца церемонии "Грэмми" сохранял такое же угрюмое выражение лица.

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