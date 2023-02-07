Добровинский: на Киркорова подали в суд по просьбе известного общественного деятеля

Рыбак из Московской области решил подать в суд на Филиппа Киркорова по просьбе известного общественного деятеля. Последний таким образом решил напомнить о себе. Об этом рассказал адвокат поп-короля российской эстрады.

По словам Александра Добровинского, жалобу на артиста из-за якобы незаконно установленного пирса на его даче в Подмосковье рассмотрят в Одинцовском городском суде.

На сайте суда говорится, что соответствующее заявление в отношении Филиппа Бедросовича было подано еще 11 января. Адвокат уточняет, что с жалобой в суд обратился некий мужчина по фамилии Рыськов. Пирс на даче Киркорова ему мешает рыбачить.

«9 февраля 2023 года была назначена беседа по поводу незаконно установленного пирса возле особняка Филиппа Киркорова. Господин Рыськов утверждает, что он мешает ловить рыбу. Судя по всему, истец желает ловить рыбку из дома артиста. Другого места нет», — высказался правозащитник.