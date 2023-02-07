Фото 45-летней певицы из России Ольги Орловой из роддома хейтеры назвали постановочным

Ольга Орлова сегодня поделилась радостной новостью с поклонниками. Она во второй раз стала мамой. Но некоторые пользователи вместо поздравлений упрекнули телеведущую.

В беременность певицы многие не поверили. Фанаты убеждены, что артистка притворяется, ведь на самом деле ребенка ей родила суррогатная мать. Знаменитость таким заявлениям удивилась, но разубеждать кого-либо не стала. Когда Ольга написала о появлении дочери, вновь столкнулась с обвинениями во лжи.

«Снимок этот постановочный, ребенку уже месяц. Губы сразу же пластический хирург накачал», — написала экс-солистка группы «Блестящие» в соцсетях.

Правда, было много тех, кто поздравил Орлову с важным событием. Исполнительница заметила, что пока что восстанавливается.