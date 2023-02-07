Экс-солистка «Ранеток» Евгения Огурцова с двумя маленькими детьми пережила землетрясение в Турции

Евгения Огурцова со своими двумя маленькими детьми - дочкой Евой и сыном Марком - пережила сильное землетрясение в Турции. Экс-солистка группы «Ранетки» вышла на связь с подписчиками, чтобы рассказать о случившемся.

Девушка сейчас проживает возле курортного городка Фетхие. Там мощность толчков составила 5,5 балла. Семья исполнительницы не пострадала, однако во время землетрясения они находились в квартире. На случай повторения колебаний певица собрала все вещи и документы, благодаря чему сможет быстро покинуть жилище.

Огурцова решила переехать в Турцию несколько месяцев назад из-за более мягкого климата. Небольшой город приглянулся супругам за близость к морю, а также обилие фруктов. 7-летнего наследника от первого брака артистка перевела на домашнее обучение. Годовалая дочка пока не ходит в детский сад. При рождении у малышки диагностировали генетическую болезнь с задержкой роста.