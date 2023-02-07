Кристина Орбакайте выступит в городах Германии с новой юбилейной концертной программой

Эстрадная артистка Кристина Орбакайте весной этого года отправится в большой гастрольный тур по городам Германии. Очердные гастроли певицы начнутся 29 апреля 2023 года с концерта в Карлсруэ. Завершатся они 9 мая в Ратингене.

Также Орбакайте появится с выступлением в концертных залах Трира, Берлина, Гамбурга, Оснабрюка, Оффенба- н- Майна, Штутгарта.

«Новая юбилейная программа. Готовьтесь петь и танцевать в унисон со звездой. Сидеть спокойно не получится. Каждая нота, каждая песня пронзительно западают в сердце и душу», — пишут организаторы шоу исполнительницы.

Примечательно, что билеты на концерты Кристины Орбакайте стартуют от 35 евро. По меркам Германии, это просто смешные цены.