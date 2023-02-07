Макаров проинформировал о новых масках скунса и шаурмы из 4-го сезона телешоу «Маска»

12 февраля 2023 года на канале НТВ состоится премьера 4-го сезона шоу «Маска», в котором представители отечественного шоу-бизнеса выступят с номерами в костюмах разных персонажей. Вячеслав Макаров раскрыл некоторые детали проекта.

Телеведущий рассказал, что всего примут участие 14 новых героев. Неоднозначную реакцию вызвали у поклонников костюмы Шаурмы и Скунса. Шоумен объяснил выбор подобных образов для проекта. Он предположил, что эти маски появились из-за отклика зрителей. По информации артиста, шаурма - его любимое блюдо.

«Обожаю Шаурму, если она петь будет, это два в одном», — пошутил ведущий.

Макаров также высказался о маске скунса. Как отметил Вячеслав, он даже не предоставляет, кто может скрываться в костюме этого дурно пахнущего зверя.

«Я не знаю, кто может быть таким противным. Человеком, которого если тронуть, он начинает вонять. Придется выяснить, кто у нас скунс», — посмеялся артист.