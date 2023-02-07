Народная артистка Татьяна Васильева раскритиковала Дмитрия Назарова за высказывания о СВО РФ

Долгое время в Сети обсуждают скандальное увольнение российского актера Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова. Он лишился работы из-за высказываний касательно о СВО РФ на Украине.

Многих коллег удивила смена позиций артиста. Осудила поступок известного актера Татьяна Васильева. Во время беседы с ведущим программы «Самое время» она высказала недовольство поступками Назарова. К такому поведению Дмитрия знаменитость отнеслась с непониманием, поскольку уверена, что звезду сериала "Кухня" в России все очень любили.

«Я прошу прощения, это все, на что он способен? Это какой-то бездарный лай каких-то там собачонок — озлобленных, но неизвестно на что. На что озлобились? В чем ущемили? На экране он постоянно, его все любят. Откуда неистовая ненависть», - высказалась Васильева.

Также актриса обратилась к другим артистам, уехавшим из России. Татьяна считает, что возвращаться назад им не нужно, если они выступают против своей Родины.