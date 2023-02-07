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"Не по словам судят, а по делам": Пригожин объяснил мотивацию бойцов ЧВК "Вагнер"

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"Не по словам судят, а по делам": Пригожин объяснил мотивацию бойцов ЧВК "Вагнер"
В России
Евгений Пригожин

ЧВК "Вагнер" получает колоссальную поддержку от народа России и не станет реагировать на голословные заявления, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Журналисты издания «Правда.ру» сообщили ему о публикациях в Сети, в которых говорится, что Соледар и Клещеевку якобы взяли Вооруженные силы РФ. Пригожин в ответ отметил, что у него и "вагнеровцев" сейчас нет времени изучать всевозможные заявления. Вместо этого они получают невероятную поддержку от россиян.  

«Нам дали право защищать свою Родину, спасать ее в критический момент, и мы его используем. Такое право и доверие народа дорогого стоит. Не по словам судят, а по делам. В Соледар с автоматами никто не хотел идти, когда это было нужно, а на шахты соляные уже очередь из крысенышей стоит. Когда мы станем не нужны, то соберемся и уйдем обратно в Африку», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин ранее высказался об идеалах бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, для "музыкантов" очень важно признание их побед. Теперь они с гордостью носят нашивки организации на одежде и слышат песни о своей деятельности, сочиненные различными людьми. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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