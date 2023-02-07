Певец РФ Григорий Лепс впервые публично сообщил, что начал новые отношения после развода

После развода с Анной Шаплыковой популярному российскому исполнителю Григорию Лепсу приписывали много различных романов. Но в итоге все слухи официально артистом не были подтверждены.

На днях певец, которому в июле исполнилось 60 лет, сообщил, что он больше не одинок. На многочисленные вопросы репортеров о том, влюблен ли он, Лепс ответил положительно. Григорий Викторович пояснил, что он влюблен в родину, в партию и в правительство. Но позже музыкант все же добавил, что он встретил женщину.

Я старый… Но одна женщина есть.

Следует сказать, что артист не захотел раскрывать имя возлюбленной. Также он считает, что абсолютно любая женщина может покорить его сердце.