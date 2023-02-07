Певец Шарлот вышел на связь с поклонниками после слухов о своей смерти

Певец Эдуард Шарлот обратился к своим фанатам в Телеграм-канале после многочисленных новостей о своей смерти.

Артист в социальную сеть выложил новую композицию под названием «Зимний вечер». Исполнитель предложил своим интернет-подписчикам решить судьбу музыкального проекта, а также поставить лайки на публикацию песни.

«Кто-либо был заинтересован из сообщения о смерти Шарлота сделать целое шоу. Раз их привлекают сенсации, не обойтись без перехода на язык цифр», — пишет артист в личном микроблоге.

Шарлот также поставил поклонникам условие, что если под треком «Зимний вечер» не наберется большое количества лайков, он просто «сотрется» и не будет издан.

«Никогда больше диск не услышат люди, а официально этот проект перестанет существовать 3-й год к ряду», — подчеркнул певец.