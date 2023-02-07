Портал «Вокруг ТВ» подсчитал цены за отпуск звезд Долиной, Бузовой и Джигана

Портал «Вокруг ТВ» написал, где отдохнули российские звезды и во сколько обошелся отдых. Лариса Долина новогодние праздники провела на Мальдивах. Проживание в номере 5-звездного отеля семье обошлось в 1,5 миллиона рублей.

Дима Билан уехал на Гоа в двухнедельный тур. В общем потратил 300 тысяч рублей за пятизвездочный номер.

Анастасия Волочкова тоже решила провести свободное время на Мальдивах. Две недели балерина жила в 4-звездном отеле за 300 тысяч рублей.

Ольга Бузова три дня каталась в Сочи, потратила около 120 тысяч рублей.

Лера Кудрявцева провела одну неделю в Омане. Она посетила 18 культурных точек. Заплатила за это ведущая порядка 450 тысяч рублей.

Джиган с женой Оксаной Самойловой и детьми отправились в Маврикий. За недельный отдых семья отдала не менее 2-х миллионов рублей.

Ксения Бородина с мамой и дочками отправились в Таиланд. Не считая билетов, за каникулы на 10 дней они заплатили 600 тысяч рублей.

Настя Ивлеева приятно провела с матерью время в Мальдивах. За неделю проживания в люксовом отеле пришлось отдать миллион рублей.