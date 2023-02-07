Продюсер Павел Рудченко раскритиковал Киркорова за посещение премии Grammy

Но такое поведение певца возмутило россиян. Общественность считает, что в разгар СВО посещение США - аморальное действие. Киркорова называют человеком без совести и Родины.

Павел Рудченко отметил, что певец может «доиграться», поскольку россияне не хотят материально поддерживать исполнителя, который тратит русские деньги на роскошных курортах и вечеринках в США.