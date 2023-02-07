Хирург объяснил необходимость ампутации стоп у фигуриста Костомарова

Вчера в прессе появилась информация о том, что фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу. Как сообщалось, врачи не сразу приняли такое решение. Оказалось, им не удалось остановить развитие сепсиса.

Профессор Первого МГМУ им. Сеченова Андрей Шестаков объяснил, почему доктора приняли такое радикальное решение. По словам хирурга, у них не было другого выхода. Дело в том, что в результате сепсиса начал стремительно развиваться воспалительный процесс по всему организму.

"Ампутацию делают потому, что есть сильный некроз, это увеличивает выброс токсинов в организм человека. Это жизненно важно, токсины не должны распространится окончательно", - говорит эксперт.

Отметим, никто из родственников Романа не дает каких-либо комментариев. Доктора из Германии совместно с российскими врачами круглосуточно контролируют процесс лечения знаменитого спортсмена.