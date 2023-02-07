Роза Сябитова рассказала о курьёзном моменте, произошедшем с ней на съемках шоу «Маска. Танцы»

Роза Сябитова рассказала о курьезном случае, который с ней произошел на съемках шоу «Маска. Танцы». В Телаграм-канале телеведущая сообщила, что она испытывала трудности с репетицией одного номера, на подготовку к которому давалась лишь неделя.

«На генеральной репетиции не попадала в синхрон с балетом. Затем поняла, проблема была в том, что учила танец дома по видео, запоминала движения в зеркальном отражении», — вспомнила Роза.

Сябитова была вынуждена выступать в маске, которая не пропускала воздух, а также доставляла немало дискомфорта во время исполнения танца.

К слову, первый сезон проекта «Маска. Танцы» завершился 25 декабря минувшего года. Победительницей шоу стала Катя Адушкина. Блогерша скрывалась в костюме Зебры. Главная сваха страны выбыла после 5-го выпуска.