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С жительницы Новосибирска требовали деньги за место в конкурсе «Миссис Вселенная»

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С жительницы Новосибирска требовали деньги за место в конкурсе «Миссис Вселенная»
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Фото из открытых источников

42-летняя девушка из Новосибирска Яна Барвичуте награждена титулом «Миссис Вселенная Спорт». Конкурс красоты проходил в столице Болгарии с 30 января по 5 февраля. В нем приняли участие более 100 женщин.

Девушка серьезно подготовилась к мероприятию. Для национального костюма красотка выбрала яркий наряд матрешки с кокошником, над созданием которого работали несколько человек. Но во время конкурса с костюмом произошел казус. Соперница из конструкции выкрутила болт, едва не сорвав выход сибирячки. Яна смогла выступить, но по подиуму прошлась аккуратно. 

Барвичуте рассказала, что она недовольна титулом. По словам девушки, призовые места продавали за деньги. Ей тоже предложили третье место, за которое нужно было заплатить 50 тыс. долларов. 

«Я сказала — нет. Воспитана по-другому, за справедливость, честность, порядочность. Титул, который получила, важнее для меня. Считаю, что главное быть королевой, а не казаться», — заявила россиянка. 

 

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