Скончался один из основателей музыкальной группы «Гуляй Поле» Владимир Бойко

Сегодня появилось еще одно скорбное известие. Скончался известный композитор Владимир Бойко, который является одним из основателей российской группы "Гуляй Поле". На момент смерти музыканту было 60 лет.

Стало известно, что артиста не стало в понедельник. По заверению коллеги Бойко Юрия Городецкого, который вместе с ним создавал коллектив, у Владимира оторвался тромб. Подобная угрожающая для жизни артиста ситуация была пять лет назад. Тогда врачи Боткинской больницы его спасли. В этот раз доктора не успели.

Как сообщается, нашли композитора с телефоном в руках. Наверное, он попытался вызвать скорую помощь или позвонить кому-либо из близких.

Прощание с покойным музыкантом состоится 9 февраля в 12.00 в храме Святого великомученика Георгия Победоносца (Одинцове).