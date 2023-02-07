София Ротару перестала общаться с Ириной Аллегровой из-за поддержки спецоперации

Дружба певицы Софии Ротару и ее коллеги Ирины Аллегровой закончилась сразу после того, как украинская исполнительница узнала, что ее хорошая подруга поддерживает спецоперацию на Донбассе.

Недавно София Михайловна активно поддерживала Ирину в соцсети. Но теперь все изменилось. Ротару отписалась от Аллегровой и объявила ее своим личным врагом.

«Все это из-за СВО. Они стоят по разные стороны баррикад», — сообщил инсайдер.

Пользователи полагают, что поссорились знаменитости на фоне новой композиции «Возвращайтесь домой, мальчики» Аллегровой.

А вот продюсер Сергей Лавров считает, что напряженные взаимоотношения между ними — это слухи. Ротару и Аллегрова близко никогда не дружили. А во-вторых, Ротару является миролюбивой женщиной, которая бы ушла по-английски.

Отметим, Аллегрова активно поддерживает участников СВО. Артистка побывала в госпитале для раненых военнослужащих. Сейчас певица посылает в больницы домашний хлеб.