Свердловские предприниматели пожаловались на рост платежей за коммунальные услуги

Представители бизнес-сообществ Свердловской области пожаловались на рост тарифов за коммунальные услуги. По информации владельца сети ресторанов и магазинов в Екатеринбурге Ивана Зайченко, в январе плата выросла на 10% по сравнению с декабрем 2022 года. Компенсировать рост расходов повышением цен невозможно, поскольку покупатель найдет место, где дешевле.

Предприниматель отмечает, что платить за коммунальные услуги в Екатеринбурге нужно столько же, как в Дубае. Платежи в столице ОАЭ составляют 587 рублей за кв.м. То есть за торговую точку 150 кв. м. надо заплатить около 88 тысяч рублей, что сопоставимо с платой за помещение в столице Урала. Там бизнесменам приходится отдавать 80-120 тысяч рублей.

По словам Андрея Гавриловского, являющегося владельцем бизнес-центра «Высоцкий», за газ и воду пата увеличилась на 9%. Однако самой «болезненной» станет платежка за электичество.



