Тарасова сообщила, что Костомаров находится в очень тяжелом состоянии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию призвала молиться о здоровье ранее госпитализированного Романа Костомарова. Татьяна Тарасова сообщила, что фигурист находится в очень тяжелом состоянии.

«Сейчас нужно только молиться за его здоровье, он не выздоровел. Он пока в очень тяжелом состоянии», — сказала Тарасова в беседе с Телеграм-каналом «Звезда».

Как считает тренер, пока что нет смысла говорить о его профессиональном будущем. Тарасова уверена, что Роман по жизни будет заниматься тем, чем и нужно. Также она добавила, что каждый день о нем молиться.

Подчеркнем, что олимпийскому чемпиону недавно ампутировали левый голеностоп из-за быстро развивающейся гангрены. Врачи сохранили правую ногу, только убрав отмершие ткани.