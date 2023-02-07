Телеканал НТВ раскрыл костюм Пуделя — участника нового сезона телешоу «Маска»

Уже 12 февраля в эфире канала НТВ состоится грандиозная премьера очередного 4-го сезона главного проекта страны «Маска». В рамках шоу на сцене появятся 14 героев, под масками которых скрываются популярные музыканты, актеры, спортсмены и блогеры. Удивлять зрителей будут Горностай, Ворон, Гусеница, Лисёнок, Дикобраз, Мамонтёнок, Мандрил, Пудель, Пиковая Дама, Скорпион, Феникс, Хомяк, Шаурма, Скунс. Первым свой костюм показал Пудель.

Это оригинальный костюм, который создан специально для российского шоу. Работа над ним заняла семь месяцев. Костюм был вручную расшит золотом и натуральным мехом. Очки и брошь также сделаны вручную, инкрустированы жемчугом и камнями. Прическу пуделю делали отдельные люди из команды постижеров. Процесс длился два месяца.

Заметим, что в официальном сообществе «Маска» в соцсети «ВКонтакте» состоится онлайн-презентация нового сезона шоу «Маски». Она пройдет 9 февраля.







