Музыкант из популярного музыкального дуэта Artik & Asti Артик (Артем Умрихин) побывал в Америке. Продюсера, покинувшего территорию России, заметили во время вручения премии «Грэмми». СМИ ранее писали, что исполнитель уехал из страны в Дубай вместе со своей семьей. Сам артист эту информацию не подтверждал.

Artik появился на церемонии награждения в смокинге и лаковых туфлях. Певец побывал как на самой премии, так и на афтепати. Артем ри этом сменил наряд, и на вечеринке появился в менее презентабельной одежде - кожаном костюме, кроссовках и темных очках. Корреспондент издания Super.ru заметил Умрихина, когда тот шел на афтепати премии «Грэмми».

Между тем солистки Севиль Велиевой рядом с ним не было. Из российских артистов на церемонии побывал Филипп Киркоров. Поп-король российской эстрады прошелся по красной дорожке в брендовом костюме Fendi By Versace.