Появившаяся на публике спортсменка Алина Кабаева удивила поклонников своим видом

Алина Кабаева вновь произвела фурор недавним появлением на публике. Бывший депутат ГД РФ появилась на юбилее “Национальной медиа группы”, тем самым спровоцировав бурное обсуждение своего внешнего вида.

Журналисты обратили внимание на кардинальные перемены. По всей видимости, любовь спортсменки к аксессуарам осталась в прошлом. Для выхода в свет Алина выбрала классический черный костюм, сдержанный макияж и минимализм в выборе украшений. Волосы она убрала назад, на ее лице было минимум косметики. Из украшений предпочла лаконичные серьги-кольца.

Многие присутствующие увидели изменения во внешности чемпионки. Некоторые заподозрили, что виной всему излишние косметологические процедуры. Хотя не исключено, что Кабаева поправилась.

В общем и целом, большинство пользователей признало, что недавно образы гимнастки были совершенно другими – продуманными и выверенными.