Владимир Пресняков показал первые кадры со съемок 11-го сезона вокального шоу «Голос»

На Первом канале проходит подготовка к премьере 11 сезона вокального шоу «Голос». Работа давно кипит, ведь съемки начинаются еще задолго до первого показа.

Владимир Пресняков решил приоткрыть тайну и порадовать фанатов новым снимком. В кадре запечатлена спинка кресла с надписью «Пресняков». На фото также попал персонал, который занимается разными организационными вопросами.

Список наставников огласили 5 февраля. В этом сезоне в шоу решили задействовать исполнительницу Полину Гагарину, рэпера Басту и Антона Беляева, артиста Владимира Пресняков.

Как признался певец, он пришел на проект для того, чтобы отыскать вокалистов, голоса которых будут наполнены надеждой и любовью. Пресняков хочет услышать искренность, которой так не хватает современным исполнителям.

«Сразу предупреждаю, что при выборе буду руководствоваться не совсем типовыми параметрами – голосом или музыкой. Мне нужно найти личность, которая сможет правильно подать материал», - сказал он.