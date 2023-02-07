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Владимир Пресняков показал первые кадры со съемок 11-го сезона вокального шоу «Голос»

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Владимир Пресняков показал первые кадры со съемок 11-го сезона вокального шоу «Голос»
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Фото из открытых источников

На Первом канале проходит подготовка к премьере 11 сезона вокального шоу «Голос». Работа давно кипит, ведь съемки начинаются еще задолго до первого показа.

Владимир Пресняков решил приоткрыть тайну и порадовать фанатов новым снимком. В кадре запечатлена спинка кресла с надписью «Пресняков». На фото также попал персонал, который занимается разными организационными вопросами.

Список наставников огласили 5 февраля. В этом сезоне в шоу решили задействовать исполнительницу Полину Гагарину, рэпера Басту и Антона Беляева, артиста Владимира Пресняков.

Как признался певец, он пришел на проект для того, чтобы отыскать вокалистов, голоса которых будут наполнены надеждой и любовью. Пресняков хочет услышать искренность, которой так не хватает современным исполнителям.

«Сразу предупреждаю, что при выборе буду руководствоваться не совсем типовыми параметрами –  голосом или музыкой. Мне нужно найти личность, которая сможет правильно подать материал», - сказал он.

 

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