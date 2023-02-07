Терапевт Воробьев указал на ошибки, приведшие к ампутации обеих стоп у фигуриста Костомарова

Доктор медицинских наук и профессор Павел Воробьев прокомментировал ситуацию с Романом Костомаровым. У фигуриста после пневмонии развилась гангрена.

По словам председателя правления Московского городского научного общества терапевтов, причиной гангрены является не пневмония, а сепсис (заражение крови - прим. ред). Это воспаление, которое поражает организм, в результате чего и возникают сложные патологические процессы.

«Во время сепсиса могут быть тромбозы, которые приводят к гангрене. Связано это с ДВС-синдромом, когда образуется много тромбов разной локализации», – объясняет доктор.

Врач уточняет, ДВС-синдром лечится, а принципы терапии разработали в 1970-е годы. Но этими методами спортсмена могли не лечить.

«Не знаю всех деталей лечения, у него были дополнительные факторы тяжелого течения недуга или не было, хотя насколько знаю, в клинике, где он сейчас, к данному методу лечения отношение скорее негативное», – высказался профессор.