Врачи перечислили первые и самые главные симптомы рака прямой кишки

15 мобилизованных без разрешения командования покинули поезд 4 февраля 2023 года в Воронежской области. Как пишет «КоммерсантЪ», при этом вернулись
В Петербурге продолжают массово отменять или переносить выступления. В частности, были отменены концерты Ирины Аллегровой, Вики Цыгановой, которые
Примерно в 16:30 в воскресенье, 5 февраля, поселок Первомайский и хутор Мухин, которые расположены на границе с Украиной (Шебекинский городской
3 февраля 2023 года в Белгороде прошла выставка «Художники Донбасса — Белгородчине». Она получила президентский грант. Всего представлено зрителям
После начала СВО на Украине многие развлекательные передачи перестали выходить на российских телеканалах. Но на место подзабытым шоу пришли новые
Примерно в 16:30 в воскресенье, 5 февраля, поселок Первомайский и хутор Мухин, которые расположены на границе с Украиной (Шебекинский городской
В Екатеринбурге раздражение от новых феминитивов в основном испытывают женщины. Данными исследования поделились аналитики крупнейшего сервиса по
В Свободном (Свердловская область) 4 февраля 20223 года простились со старшим снайпером Дмитрием Исаченко, еще одним погибшим на спецоперации. Об
Врач-терапевт Александр Назаров из Тюмени рассказал, что нужно делать, если разбился ртутный градусник, и как правильно собрать ртуть. Накопление
Ученые призвали женщин удалять фаллопиевые трубы и яичники, если они не планируют заводить детей для того, чтобы избежать рака яичников. Рак яичников