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Врачи перечислили первые и самые главные симптомы рака прямой кишки

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Врачи перечислили первые и самые главные симптомы рака прямой кишки
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Фото из открытых источников

Врачи перечислили первые и самые главные симптомы рака прямой кишки. Проявления этого вида онкологии зависят прежде всего от стадии болезни, характера опухоли, а также уровня ее расположения, говорят врачи.

К наиболее частым симптомам на ранних стадиях можно относят следующие признаки: слизь, алые кровавые выделения в кале; регулярные запоры, недержание каловых масс, недержание газов, постоянное вздутие живота, ложные позывы на дефекацию; боли в прямой кишке, которые могут отдавать в поясницу, копчик, крестец или промежность; сильная потеря веса, бледность кожи; ощущения «инородного тела» в прямой кишке, которое вызвано опухолью; а также анемия.

На третьей и четвертой стадиях у пациента появляется уже кишечная непроходимость. Она сопровождается схваткообразными болями в области живота, рвотой, задержкой стула и газов.

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