Байден обозначил свою позицию по вопросу закона об абортах

Накануне, 7 февраля, американский президент Байден провел ежегодное обращение к законодательному органу США. В нем он затронул разные вопросы и среди них – о запрете абортов. Байден отметил, что уже в десяти американских штатах вводится закон, запрещающий проводить аборты. Также скоро американский законодательный орган собирается обсуждать вопрос о принятии этого закона в масштабах всей страны.

Байден заявил, что выступает против его принятия и в случае, если конгресс проголосует за него, то американский президент намерен наложить вето.

Также Байден затронул тему государственного долга США. Он призвал конгресс, как и в прошлых годах, повысить его потолок.