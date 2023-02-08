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Байден обозначил свою позицию по вопросу закона об абортах

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Байден обозначил свою позицию по вопросу закона об абортах
В Мире
Фото из открытых источников

Накануне, 7 февраля, американский президент Байден провел ежегодное обращение к законодательному органу США. В нем он затронул разные вопросы и среди них – о запрете абортов. Байден отметил, что уже в десяти американских штатах вводится закон, запрещающий проводить аборты. Также скоро американский законодательный орган собирается обсуждать вопрос о принятии этого закона в масштабах всей страны. 

Байден заявил, что выступает против его принятия и в случае, если конгресс проголосует за него, то американский президент намерен наложить вето.

Также Байден затронул тему государственного долга США. Он призвал конгресс, как и в прошлых годах, повысить его потолок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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