Байден назначил Уолша политическим преемником на экстренный случай

Американский президент Байден в своем ежегодном выступлении перед конгрессом сделал назначение так называемого «дежурного преемника». Это должность, которая введена на случай, если вдруг по каким-то причинам не окажется представителей политического руководства государства. Байден назначил в качестве такого политического преемника занимающего должность руководителя ведомства по вопросам труда Уолша.

Сообщается, что на выступление Байдена собрались многие представители американских политических властей. Однако считается, что Уолш вскоре будет отправлен в отставку со своей должности руководителя министерства по вопросам труда, поэтому он не присутствовал при обращении Байдена. Тем не менее он получил такое специфическое назначение.