В Великобритании расширили санкционный список

Западные государства продолжают проводить санкционную политику по отношению к Российской Федерации. Политические власти Великобритании добавили в свой санкционный список еще пятнадцать новых пунктов. Об этом сообщили в английском внешнеполитическом ведомстве.

На этот раз, как и раньше, рестрикции распространили как на отдельных предпринимателей, так и на крупные предприятия промышленности. Уточняется, что эти предприятия представляют разные отрасли промышленности, среди которых – тяжелая, сфера электроники. Например, в список включены предприятия «Универсалмаш», Zala Aero.

Ранее сообщалось, что политические власти Европейского союза решили не налагать санкции на предприятия, производящие нефтепродукты из топлива, закупленного у российских компаний, но вне территории РФ.