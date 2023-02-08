Руководитель киевского режима Зеленский совершает поездку по государствам западной Европы для проведения переговоров с представителями их политических властей. Сообщается, что украинский президент намерен прибыть с визитом в столицу Франции. Его визит в Париж запланирован на 8 февраля.

Зеленский уже прибыл в Великобританию, где встречается с представителями политических властей государства. Сообщается, что в планах руководителя киевского режима после этих переговоров сразу отправиться в столицу Франции. Уточняется, что в Париже украинский президент собирается провести встречу и переговоры с политическим руководителем Франции Макроном.