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Сообщается о намерении Зеленского встретиться с Макроном

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Сообщается о намерении Зеленского встретиться с Макроном
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель киевского режима Зеленский совершает поездку по государствам западной Европы для проведения переговоров с представителями их политических властей. Сообщается, что украинский президент намерен прибыть с визитом в столицу Франции. Его визит в Париж запланирован на 8 февраля.

Зеленский уже прибыл в Великобританию, где встречается с представителями политических властей государства. Сообщается, что в планах руководителя киевского режима после этих переговоров сразу отправиться в столицу Франции. Уточняется, что в Париже украинский президент собирается провести встречу и переговоры с политическим руководителем Франции Макроном.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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