8 февраля начался премьерный показ сериала о жизни Фаины Раневской

8 февраля в РФ начался премьерный показ драмы-байопика «Раневская», в котором рассказывается об уроженке из Таганрога Фаине Раневской. Лента от онлайн-кинотеатра KION состоит из 8-ми серий.

Главные действия будут строиться вокруг малоизвестных фактов жизни легендарной актрисы. Телезрителям покажут какой была артистка, какой путь прошла юная девушка для того, чтобы блистать на сцене московского театра и сниматься у самых известных режиссеров. Кастинг на роль актрисы шел несколько месяцев. В итоге выбрали Мариэтту Цигаль-Полищук — дочь Любови Полищук. Для нее это не первая роль о культовой персоне. Ранее артистка сыграла Анну Ахматову, а также Зою Богуславскую.

Также в фильме снялись Константин Лавроненко, Полина Кутепова, Александр Домогаров, Ирина Гринева, Семен Стругачев. Съемки проходили в Ростове и Таганроге, где Фельдман провела свою юность.