Актриса Мирослава Карпович показала первые кадры с репетиции продолжения сериала «Папины дочки»

Сериал «Папины дочки» вскоре порадует телезрителей новым сезоном. Мирослава Карпович показала первые кадры с репетиций, рассказав немного о съемках.

Проект «Папины дочки. Новые» поведает об истории зятя, которого бросила жена. Ему нужно самостоятельно воспитывать дочерей, общаться с семьей Васнецовых. Филипп Бледный согласился сыграть эту роль, поскольку мечтал о новом этапе в своем творчестве. До этого он зачастую играл брутальных мужчин, поэтому интересно, что получится в новом ситкоме.

Карпович эту роль назвала наградой. Она часто общается с поклонниками, которые показывают его детям. Звезда не скрывает, что тронута приятными словами фанатов.

Режиссер сериала Александр Жигалкин в свою очередь отметил, что возвращение фильма на экраны стало для него настоящим погружением в прошлое. Он приоткрыл, что зрителей ждут приключения героев, которые сопровождаются юмором, поскольку в проекте помимо отличного сценария работает много талантливых актеров и команда профессионалов.