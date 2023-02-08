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Алексей Кортнев высказался против исключения песен Пугачевой и иноагентов из эфиров радио

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Алексей Кортнев высказался против исключения песен Пугачевой и иноагентов из эфиров радио
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Фото из открытых источников

Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев указал на противоречия в инициативе основателей проекта «Песня на войне» лишить иноагентов авторских прав на композиции, признав их «народными». Он уточнил, что если хиты получают этот статус, то это значит, что люди признают заслуги исполнившего песни артиста.

По словам Кортнева, лишать исполнителей заработка лишь потому, что они неугодны, нельзя. Такую инициативу он назвал дурной, уточнив, что она не будет реализована.

Здесь заложено логическое противоречие. Если композиции народные, это есть признание народом заслуг артиста. Если кто-либо оказался неугоден, можно его лишать заработка? Думаю, это дурная инициатива и вряд ли пройдет, — сказал артист.

Высказался музыкант против исключения хитов Пугачевой и других певцов-иноагентов из эфиров радиостанций. Такое решение должно быть продиктовано объективными оценками, которые основаны на числе прослушиваний композиций. Он добавил, что если треки нравятся публике, их нужно оставить в эфирах.

Многие композиции стали народными, они не ассоциируются с автором. Во время прослушивания песен Пугачевой человек вряд ли будет вспоминать ее позицию, он вспомнит юность, молодость. Все испытывают положительные эмоции. Я подобных вещей бы не делал, — резюмировал Кортнев.
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