Анастасия Волочкова снова публично заговорила о своих любовниках

Анастасия Волочкова снова решила поинтриговать общественность подробностями из личной жизни. В конце минувшего года скандально известная балерина заявила, что она готовится к скорой свадьбе. Однако в итоге это оказалось фейком.

Недавно артистка балета в соцсетях в который раз заговорила о бывших любовниках. Как призналась танцовщица, один из ее экс-избранников хочет к ней вернуться. Накануне мужчина даже приехал домой к Насте с извинениями.

Балерина пошутила, что у нее есть сосуд, в который собирает все слезы своих бывших. Также она продемонстрировала гель для душа «Слезы бывших».

Плакался, лил слезы! Налил в бутылочку, мне сегодня есть чем помыться в душе. Бывшие! Вы все одинаковые, но у меня есть и хорошие.

Также Волочкова написала, что у нее повышены требования к мужчинам, поскольку ей могут соответствовать только избранные.