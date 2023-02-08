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Бывшая солистка группы «Тутси» Настя Крайнова раскритиковала оскорбления со стороны Ортман

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Бывшая солистка группы «Тутси» Настя Крайнова раскритиковала оскорбления со стороны Ортман
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Фото из открытых источников

Недавно бывшая солистка группы "Тутси" Ирина Ортман дала очередное интервью. В нем она нелестно высказалась о своей коллеге Насте Крайновой, пригрозив судебными разбирательствами. Якобы певица гастролирует под брендом "Тутси".

Конфликт начался после того, когда Анастасия ушла из коллектива и стала сольно петь. В то же время экс-"фабрикантки" возрождали группу.

Крайнова призналась, что удивлена словами Ортман, поскольку они общаются и принимают участие в совместном проекте.

"Столько негатива в высказываниях. Странно, я и она снимаемся в проекте „Ну-ка, все вместе!“ на телеканале "Россия 1". Вчера мы с здоровались, болтали, а сегодня она выливает ушат помоев на меня. Так по-ортмановски это. Хочу отметить, что четыре девочки с выступлениями гастролировали по стране, ведь у всех есть права на исполнение композиций "Тутси", — заявила звезда.

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