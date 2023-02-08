Бывшая солистка группы «Тутси» Настя Крайнова раскритиковала оскорбления со стороны Ортман

Недавно бывшая солистка группы "Тутси" Ирина Ортман дала очередное интервью. В нем она нелестно высказалась о своей коллеге Насте Крайновой, пригрозив судебными разбирательствами. Якобы певица гастролирует под брендом "Тутси".

Конфликт начался после того, когда Анастасия ушла из коллектива и стала сольно петь. В то же время экс-"фабрикантки" возрождали группу.

Крайнова призналась, что удивлена словами Ортман, поскольку они общаются и принимают участие в совместном проекте.