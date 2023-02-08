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Депутат-паралимпиец РФ Бурлаков поддержал пережившего ампутацию фигуриста Костомарова

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Депутат-паралимпиец РФ Бурлаков поддержал пережившего ампутацию фигуриста Костомарова
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Фото из открытых источников

Депутат Госдумы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков выразил свои слова поддержки знаменитому фигуристу Роману Костомарову. На днях спортсмену ампутировали стопы.

В беседе с порталом Лайф парламентарий отметил, что после хирургического вмешательства "можно жить дальше и нужно жить, причем очень счастливо".

"Все то, что произошло с Романом, — это на самом деле душераздирающе, однако жить с этим можно и нужно, очень счастливо. Главное сейчас —это осознать, что он семье, друзьям, стране нужен. Миллионы поклонников его любят и им гордятся!" — сказал народный избранник.

По словам Бурлакова, Костомарову надо привыкать к "новому себе", хотя страшного ничего нет. Паралимпиец считает, что жизнь фигуриста будет такой же насыщенной, такой же интересной, такой же объёмной.

"Я был рад приехать к Роману, и поделиться с ним своими знаниями, своим опытом, подружиться, как только мне дадут такую возможность", — подчеркнул паралимпиец.
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