Екатерина Стриженова показала осунувшегося после тяжелой болезни Никиту Михалкова

Екатерина Стриженова в своем блоге показала осунувшегося после тяжелой болезни Никиту Михалкова. Ведущая сделала фото с известным режиссером после спектакля.

Многие поклонники сильно переживали за Никиту Сергеевича. Постановщик оказался в больнице с воспалением легких. У Михалкова начались осложнения, поэтому на время его перевели в реанимационное отделение. Фанаты начали еще больше беспокоиться о своем кумире, однако 77-летний артист справился с недугом.

Через две недели Михалков вышел на сцену. Он сыграл в постановке "12". Посмотреть на представление пришла в том числе Стриженова со своим супругом. Как призналась Екатерина, актер прекрасно справился со своей ролью. После представления звезда застала режиссера на сцене и решила с ним сфотографироваться. Он еще даже не успел снять с себя грим.

Но нове фото разволновало пользователей. Они увидели осунувшегося после болезни артиста.