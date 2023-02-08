Горностай из нового сезона телешоу «Маска» на телеканале НТВ показал свой костюм

В эфире канала НТВ 12 февраля 2023 года состоится грандиозная премьера нового сезона шоу «Маска». Накануне презентации проекта 9 февраля в сообществе «Маска» в соцсети «ВКонтакте» Горностай показал свой костюм.

Он - один из самых роскошных. Ручная вышивка, роспись, много камней, лазерная резка. В костюме органично сочетаются прикладное искусство, театральные традиции и культура Востока. Маску расписывали вручную по особой технологии для того, чтобы придать фарфоровый эффект.

В целом, в 4 сезоне все костюмы очень сложные и трудоемкие в исполнение. Лидерами стали Феникс, Дикобраз, Гусеница. У Дикобраза, например, более 500 иголок и шипов, много разных декоративных элементов. Гусеница тоже декорирована перьями, а весит она 25 килограммов. У Феникса сложное крепление крыльев.

Примечательно, что за последний год корсетные системы костюмов были усовершенствованы, облегчен их вес, но самое главное - уменьшился вес голов. Но надеть самостоятельно костюм участник пока что не сможет. Ему будут помогать три или четыре человека. На весь процесс уходит примерно полчаса.



