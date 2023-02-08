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Экс-амурчанка Анастасия Резник снялась в новом фильме с рейтингом 18+

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Экс-амурчанка Анастасия Резник снялась в новом фильме с рейтингом 18+
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Фото из открытых источников

Экс-амурчанка Анастасия Резник снялась в художественном кинофильме со знаменитым актером театра и кино Александром Петровым. Возрастной рейтинг данной картины под названием «Непослушная» — 18+.

По сюжету ленты, 20-летняя студентка Эля, которая является экологом, выступает активно против застройки на месте лесопарка. Девушка, не стесняясь, буквально разносит в пух и прах не только сам проект, но и главу строительной компании. Матвей заинтригован такой самоуверенной девушкой и решает использовать привычный ему способ воздействия – просто ее «купить».

Однако Эле спонсор не нужен. Матвей предложил пари: 7 романтических дней по его правилам, и тогда он приостановит строительные работы. Эколог уже увидела себя себя героиней фильма «Красотка», однако мужчина оказался не тем человеком, за которого себя представлял.

Добавим, что премьера «Непослушной» состоится уже во вторник, 14 февраля.

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