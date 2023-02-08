Маньяки XXI века: Сериал «Фишер» расскажет о том, как нелюдь разрушает человеческий мир

Сериал "Фишер" можно будет смотреть с 8 февраля в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink. Рассказывает фильм о маньяке Сергее Головкине, который жестоко расправлялся с детьми. Эта идея пришла в голову Сергею Кальварскому и Наталье Капустиной, когда они вместе проезжали мимо того места, где у Фишера расположена пыточная. Сперва написали сценарий, а затем стали продюсерами проекта.

"Фишер" - сериал страшный (возрастной рейтинг у него 18+), хотя стильный. Начиная с самых титров, на которых звучит свист судьбы, заканчивая выверенностью всех сцен, их стилизацией в соответствии с советским временем.

Главный герой - ростовский следователь по имени Евгений Боков. Зрители с ним и его супругой познакомились первой серии. Но женщина неизлечимо больна, поэтому Боков взял выходные, чтобы за ней ухаживать. Внезапно Евгения как лучшего специалиста вызывают в Москву. На Рублевке стали исчезать дети. На тех, которых находят, смотреть невозможно. Подчиненные главного героя - следователь и неопытная молодая сотрудница вроде бы разобрались с делом и нашли убийцу. Но такое раскрытие преступления для Бокова неочевидно, поэтому он решает начать с начала расследование.



