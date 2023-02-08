Мать Романа Костомарова призвала молиться за фигуриста в его 46 день рождения

Почти месяц прославленный фигурист Роман Костомаров находится в реанимационном отделении больницы в Коммунарке. Он находится в тяжелом состоянии.

Все это время олимпийского чемпиона, который сегодня отмечает свой 46 день рождения, поддерживают его родные, близкие, коллеги, фанаты. Мама спортсмена Валентина Костомарова трогательно поздравила своего любимого сына с праздником. Разумеется, что Валентина Костомарова не смогла сдержать эмоций.

«То, что сегодня он родился, для нас счастье. Тогда так было, сейчас также, по жизни. То, что у меня есть он, то, что меня всегда он поддерживал, всегда… (в этот момент заплакала). Я лишь на него могла опереться, понимаете?» — отметила женщина.

Мать Романа добавила, что она молится за его выздоровление и за докторов, которые «делают настоящие чудеса».

«Что могут, делают все. Пусть будет здоров, тогда у нас тоже будет все хорошо!».



