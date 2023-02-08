Мать Романа Костомарова призвала молиться за фигуриста в его 46 день рождения

15 мобилизованных без разрешения командования покинули поезд 4 февраля 2023 года в Воронежской области. Как пишет «КоммерсантЪ», при этом вернулись
Примерно в 16:30 в воскресенье, 5 февраля, поселок Первомайский и хутор Мухин, которые расположены на границе с Украиной (Шебекинский городской
Как рассказал порталу «МК» врач анестезиолог-реаниматолог, который пожелал сохранить анонимность, причин развития сепсиса у Костомарова и Сванидзе
Примерно в 16:30 в воскресенье, 5 февраля, поселок Первомайский и хутор Мухин, которые расположены на границе с Украиной (Шебекинский городской
Телеведущая Яна Чурикова вела популярное музыкальное шоу под названием «Фабрика звезд». Сейчас она занята вокальным проектом «Голос. Дети». Также
Знаменитый режиссер Никита Михалков впервые появился на публике после своей недавней экстренной госпитализации. Маэстро вышел на сцену вместе с
Ученые призвали женщин удалять фаллопиевые трубы и яичники, если они не планируют заводить детей для того, чтобы избежать рака яичников. Рак яичников
На юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение магнитудой в 7,8 балла, став самым сильным на территории страны еще с 1939 года. В минувшем
Врач Наталья Белинская сообщила, почему может во сне происходить испуг и вздрагивания. Как объяснила доктор, избежать этого состояния можно. Для
Сейсмическая активность в Северном Анатолийском разломе, которая и породила два мощных землетрясения в Сирии и Турции, продолжится несколько недель.