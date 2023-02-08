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Минздрав Калужской области прокомментировал информацию о вспышке кори в регионе

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Минздрав Калужской области прокомментировал информацию о вспышке кори в регионе
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Фото из открытых источников

В некоторых регионах России в настоящее время фиксируют вспышки кори. В Калужской области обстановка пока спокойная, а вспышки не было зафиксировано, сообщили представители регионального министерства здравоохранения.

Корь – это острое инфекционное заболевание, с очень высоким уровнем заразности. Болезни можно избежать, если вакцинироваться. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, первую дозу вводят детям в 12 месяцев, а вторую в 6 лет. Тогда ревакцинация не нужна. Взрослым не привитым либо однократно привитым можно сделать до 35 лет прививку. До 55 лет включительно, если есть риска (медицинским работникам, работникам образовательных учреждений, - отметили в Минздраве Калужской области.

Добавим, что у кори очень длительный инкубационный период. Поэтому можно привиться после заражения, чтобы успешно предотвратит болезнь.

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