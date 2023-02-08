МК: на российском ТВ вновь заговорили «про это» в новой передаче «Секс при свете»

На российском ТВ снова заговорили «про это». Однако Елене Ханге не о чем беспокоиться. Ее известную передачу вряд ли кто-то затмит. Только в 1990-х о сексе говорили театрально, с участием простых людей, с элементами ролевых игр.

Передачу «Секс при свете» порекомендовать любителям клубнички трудно. Дело в том, что разговоры в программе серьезные, а юмор не предусмотрен. Хотя данный но проект смелый. Во времена, когда возвращается назад советский домострой, любой разговор на интимную тему, лишенный стереотипов, уже считают ярким космополитичным манифестом.

В свежем выпуске шоу показали беседу актрисы Анны Банщиковой и сексолога Амины Назаралиевой. В основном говорили про детей, про их сексуальное воспитание. Банщикова была заинтересованной особой, у которой есть два сына. В ходе разговора актриса себя проявила трепетной мамой.