«Не отрекаются любя». Последний трогательный номер Навки и Костомарова — на разрыв души

За жизнь Романа Костомарова продолжают борьбу лучшие врачи "Коммунарки". Олимпийскому чемпиону сегодня исполнилось 46 лет. В связи с этим хочется вспомнить самую трогательную программу фигуриста и его партнерши Татьяны Навки.

Спортивная карьера Навки и Костомарова закончилась сразу же после победы на Олимпийских играх в 2006 году в Турине. Всего в рамках разных ледовых шоу прославленные спортсмены исполнили много номеров. Но самым выбивающим слезы стал номер на композицию “Не отрекаются любя”.

В нем звезда Татьяна и мачо Роман были очень глубокими, очень ранимыми, очень тонкими. Костюмное решение весьма монохромное. Белые брюки и черная рубашка у Костомарова, а также черно-белое платье у Навки. Белое кружево похоже на сорочку, на которую была накинута траурная черная ткань.

В финале танцоры прошли мимо, не встретившись, а затем застыли каждый в своей позе. При этом продолжали тянуться друг к другу. Номер на льду показали в декабре 2020 года. В настоящее время “Не отрекаются любя” является последним совместным выходом Татьяны и Романа на лед.

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