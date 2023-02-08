Ольга Орлова пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие после рождения дочери Анны

На днях у знаменитой телеведущей и исполнительницы Ольги Орловой произошло радостное событие. 45-летняя эстрадная звезда вновь стала мамой. У артистки родилась долгожданная дочка, которую назвали Аней.

Пока что новоиспеченная мать с новорожденной малышкой до сих пор находятся в больнице. Сегодня в своей социальной сети Орлова пожаловалась, что после родов чувствует себя неважно. Но при этом Ольга выразила надежду, что вскоре ей станет легче.

"Вижу, все мне пишут. Не могла ответить, вчера мне было тяжеловато. Сегодня, наверно, тоже будет такой себе день. Лицо у меня опухло. Я сейчас на уколах. Спасибо огромное за внимание. У малышки все хорошо, чувствует себя прекрасно," - написала знаменитость.

К слову сказать, в ближайшее время певицу и ее наследницу должны выписать из родильного дома. Дома их ждут любящий папа и сын исполнительницы от первого брака Артём, который мечтал о статусе старшего брата.